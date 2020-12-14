Rektör koronayı yendi - Son Dakika

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Korona virüs (Covid-19) tedavisini başarıyla tamamlayarak mesaiye başladı.

Rektör Kavuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 ay aradan sonra bugün itibarıyla mesaimize başladık. İyi dileklerini ileten tüm personelimize, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir ortamda, güzel insanlarla çalışıyor olmak benim için büyük bir mutluluk" dedi. - KÜTAHYA