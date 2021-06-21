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Rektör Kutluhan Öğrencilerin Mezuniyet Coşkusuna Ortak Oldu - Son Dakika

Rektör Kutluhan Öğrencilerin Mezuniyet Coşkusuna Ortak Oldu

21.06.2021 19:06
Rektör Kutluhan Öğrencilerin Mezuniyet Coşkusuna Ortak Oldu, System.String[]

PAÜ Çameli MYO, bu yıl ilk mezunlarını verdi.

PAÜ Çameli MYO, bu yıl ilk mezunlarını verdi. Mezun öğrenciler için düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın yanı sıra Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu, Çameli MYO Müdürü Öğr. Gör. Recep Çakır, akademik ve idari çalışanlar ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Çameli MYO Müdürü Öğr. Gör. Recep Çakır'ın açılış konuşması ile devam etti. Konuşmasında pandemi sebebiyle uygulamalı derslerin birçoğunu dijital ortama aktardıklarını hatırlatan Öğr. Gör. Çakır, öğrenmek isteyen herkese kapılarını çevrimiçi olarak açtıklarını ifade etti. Mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Öğr. Gör. Recep Çakır, mezun öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Açılışta konuşma yapan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilk mezuniyetin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, Çameli halkının da öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduğunu hatırlattı. Başkan Arslan, Pamukkale Üniversitesi ile öğrenciler için faydalı projeler yapmaya bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam etmeyi istediklerini vurguladı.

Açılışta konuşma yapan Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, yerel yönetimler olarak öğrenciler için Çameli'nde oldukları süre zarfında ellerinden geleni yaptıklarını hatırlatırken, mezun öğrencileri tebrik etti. Mesleki yaşantılarında başarılar diledi.

Rektör Kutluhan: "Ancak doğru olanlar başarılı olacaktır. Siz doğruluktan hiçbir zaman sapmayın"

Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında mezun olmanın işin başladığı yer olarak tanımlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, mesleki sorumlulukları yüksek bir mesleği icra edeceklerini hatırlattı. Rektör Prof. Dr. Kutluhan konuşmasının devamında "Sizin almış olduğunuz eğitim ve Pamukkale Üniversitesi'nin vermiş olduğu kabiliyet sizin bu işin üstesinden gelebileceğinizi göstermektedir. Çok ihtiyaç duyulan bir mesleği icra edeceksiniz. Allah sizlere hayırlı güzel işler nasip etsin. Bir işin başarılması ikinci işin başarılmasını getirir. İlk işinizde bunu hatırlayın. Milletin derdi ile dertlenmeye başlayacaksınız. Sizin ölçüm yapacağınız alete biri gelecek bu yanlış ölçüyor diyecek. Ancak doğru olanlar başarılı olacaktır. Siz doğruluktan hiçbir zaman sapmayın" şeklinde konuştu. Konuşmasında üniversite-şehir birlikteliğinin Çameli'nde doğru anlaşıldığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, bu sebeple Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a teşekkürlerini iletti. Rektör Prof. Dr. Kutluhan: "Üniversiteler fildişi kuleler olarak nitelenir, kendi sınırları içinde kalır, kendi sınırları içinde eğitimlerini devam ettirirlerdi. Ama biz, üniversite anlayışını değiştiriyoruz. Yeni üniversite anlayışında artık üniversite halkın içindedir. Dolasıyla Pamukkale Üniversitesi'nin misyonu üreten üniversite; vizyonu üniversite hayatın rehberidir. Bilmediğinize bilmiyoruz deyip; doğrusunu öğrenip, öğrendiğinizi de doğru bir şekilde aktarın. Hayatınızın bundan sonraki bölümünde başarılar diliyorum. Ailelerimizi de verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ve tebrik ediyorum" dedi.

Program, Çameli MYO'yu ilk üç sırada bitiren öğrencilerin mezuniyet konuşması ile devam etti. Konuşmaların ardından Meslek yüksekokulu birincisi olan Selim Çavuş Ömerkadıoğlu mezuniyet kütüğüne ismini yerleştirdi. Tören, mezun öğrencilere Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu ile öğretim üyeleri tarafından mezuniyet belgelerinin verilmesi ve kep atma töreni ile sona erdi. Çameli MYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Tapu ve Kadastro Programından bu yıl 14 öğrenci mezun oldu.

Rektör Kutluhan Çameli MYO'da İncelemelerde Bulundu

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Üniversite Üst Yönetimi, Çameli MYO'da inceleme ziyaretinde bulundu. Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün ile Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın da katıldığı incelemelerde Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve beraberindekiler yüz yüze eğitimin başlayacağı 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı öncesi meslek yüksekokulu fiziki ve teknik alt yapı ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda Çameli MYO öğretim üyeleri ile bir araya geldi.

Rektör Kutluhan Öğrencilerin Mezuniyet Coşkusuna Ortak Oldu

Pamukkale Üniversitesi, Cengiz Arslan, Üniversite, Rektör, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Rektör Kutluhan Öğrencilerin Mezuniyet Coşkusuna Ortak Oldu - Son Dakika


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