Rektör Levent, dünya üçüncüsü olan güreşçiyi tebrik etti

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıska Türklerinden Milli güreşçi Elvira Kamaloğlu Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 57 kiloda Dünya 3'üncüsü oldu. Rektör Levent, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan ve aynı zamanda EBYÜ öğrencisi olan Elvira Kamaloğlu'nu ağırladı.

Rusya'da 16-22 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda ÜEBYÜ Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Elvira Kamaloğlu kadınlar güreşte (57kg) dünya 3. olarak bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat ve antrenör Habib Halepli ile birlikte Rektör Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Levent, Elvira Kamaloğlu'nun başarısı ile gurur duyduğu ifade ederek, "Bu gururu ve heyecanı bizlere yaşatan öğrencimizi canı gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ziyaret, hediye takdimi ile sona erdi. - ERZİNCAN