Son Dakika Haberleri: Rektör Levent'ten Ağbal'a ziyaret
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Rektör Levent'ten Ağbal'a ziyaret

7 dakika önce

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ı makamında ziyaret etti.

Rektör Levent'ten Ağbal'a ziyaret, System.String[]

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ı makamında ziyaret etti.


Gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Binali Yıldırım Üniversitesi'nin akademik çalışmaları hakkında Ağbal'a bilgiler aktardı.


Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ERZİNCAN

Naci Ağbal, Erzincan, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:04 Kaynak: İHA
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