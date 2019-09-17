Son Dakika Haberleri: Rektör Levent'ten Başkan Gültekin'e ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Rektör Levent'ten Başkan Gültekin'e ziyaret

25 dakika önce

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'i makamında ziyaret etti.

Rektör Levent'ten Başkan Gültekin'e ziyaret, System.String[]

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'i makamında ziyaret etti.


Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Başkan Gültekin'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Rektör Akın Levent, Başkan Gültekin'e hayırlı olsun dileklerinde bulunarak görevinde başarılar diledi.


Rektör Levent'in ziyaretinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu, Genel Sekreter Dr. Halim Ferit Bayata, Tercan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Kamil Orman, Müdür Yardımcıları Erhan Demir, Fatih Çağlar, Sekreter Mukaddes Özlü'de yer aldı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Lokman Gültekin, ziyaretleri sebebiyle Rektör Akın Levent'e ve beraberindeki akademisyenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Lokman Gültekin, Tercan, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu
Ali Koç 'göreceksiniz' demişti, Fenerbahçe'den gidenler şov yapıyor! Şort giyen kıza hakaret edip darp eden sanığa 5 ay 25 gün hapis cezası Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli gururumuz Rıza Kayaalp'i işte böyle izledi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 19:58:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Levent'ten Başkan Gültekin'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]