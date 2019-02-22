Son Dakika Haberleri: Rektör Levent'ten Tıp Fakültesi Öğrencilerine Ziyaret

Rektör Levent'ten Tıp Fakültesi Öğrencilerine Ziyaret

4 dakika önce

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, Üniversite Tıp Fakültesi dersliklerini ziyaret ederek Tıp Fakültesi öğrencileri ile biraya geldi.

Rektör Levent'ten Tıp Fakültesi Öğrencilerine Ziyaret, System.String[]
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, Üniversite Tıp Fakültesi dersliklerini ziyaret ederek Tıp Fakültesi öğrencileri ile biraya geldi.

Üniversite Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Ferit Bayata, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmecit Kantarcı ve yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette Rektör Prof. Dr. Levent, öğrenciler ile bir süre sohbet etti. Öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dinleyen Rektör Levent, "Üniversiteler, bilim üretme yeri ve üretilen bilginin de değere dönüştüğü yerlerdir. Sizlerin de üniversitemizdeki çok kıymetli hocalarımız nezaretinde eğitimlerinizi tamamladıktan sonra ülkemizin her bir köşesinde iyi hizmetler vereceğinize inanıyorum" dedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:29 Kaynak: İHA

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