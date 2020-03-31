Rektör Levent ve Başkan Sekmen'den

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdiklerini açıkladı.

Levent, üniversitenin resmi internet sitesindeki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vererek, tüm çalışanlarını da kampanyaya katılmaya davet etti.

Kampanyaya bir aylık maaşını bağışlayarak destek olacağını belirten Akın Levent, paylaşımında "BizBizeYeterizTürkiyem" etiketini kullandı.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganlı kampanyaya destek vereceğini belirtti.

Kampanya için 3 aylık maaşıyla destek sağlayacağını ifade eden Mehmet Sekmen, paylaşımında, "Devletimizin ve milletimizin birliği için her zaman olduğu gibi bugün de hazırız." ifadesini kullandı.