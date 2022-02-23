Rektör liseyi ziyaret etti, öğrencilerle birlikte ders dinledi - Son Dakika
Üye Girişi

Rektör liseyi ziyaret etti, öğrencilerle birlikte ders dinledi

23.02.2022 18:06

Rektör liseyi ziyaret etti, öğrencilerle birlikte ders dinlediSİVAS SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, lise son sınıf öğrencileriyle birlikte matematik dersine katılarak savunma teknolojileri alanında ülkemizde yürütülen çalışmaları anlattı.

Rektör liseyi ziyaret etti, öğrencilerle birlikte ders dinledi

SİVAS SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, lise son sınıf öğrencileriyle birlikte matematik dersine katılarak savunma teknolojileri alanında ülkemizde yürütülen çalışmaları anlattı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, "Liselere Akademik Danışmanlık Desteği Programı" kapsamında Sivas Lisesine danışman olarak görevlendirilen SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy ve Arş. Gör. Mehmet Bedir ile birlikte Sivas Lisesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öncelikle Okul Müdürü Abüdün Takçı, müdür yardımcıları ve okul psikolojik danışmanıyla eğitim üzerine sohbet eden Rektör Kul, daha sonra Matematik Öğretmeni Kenan Veli Şentürk'ün 12/C şubesindeki "Fonksiyonlar" konulu matematik dersini öğrencilerle birlikte dinledi. Ders sonrasında öğrencilerle sohbet eden Rektör Kul, savunma teknolojileri ve tarım bilimleri alanında ihtisaslaşan SBTÜ'yü tanıtarak savunma teknolojileri alanında ülkemizde yürütülen çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

"Öğrencilerimizin yeryüzünü de gökyüzünü de SBTÜ ile keşfetmelerini istiyoruz"

Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul burada yaptığı açıklamada, "Yıllardır üniversitede hoca olarak ders anlatıyorum. Öğrenci olmayı, öğrenci sıralarında oturmayı, ders dinlemeyi özledim. Bu özlemimi, ülkemizde açılan ilk üç liseden biri olarak Osmanlıdan günümüze kadar uzanan köklü bir çınar olan Sivas Lisesinde giderme fırsatı buldum. Çok mutlu oldum. SBTÜ bu yıl lisans düzeyinde de öğrenci alacak. Üniversite adayı öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi mevcut seçenekleri doğru tanımalarıyla mümkün olabilir. Biz de bu gerçekten hareketle gerek ilimizde gerekse ülkemizdeki üniversite adayı her bir öğrencimize, öğretmenlerimize ve velilere ulaşarak onlara üniversitemizi, bölümlerimizi, akademik kadromuzu, uygulayacağımız farklı eğitim modelini tanıtmak, özellikle mühendislik meslekleri hakkında güncel bilgiler vererek onların doğru tercihler yapmasına katkı sağlamak amacıyla bir dizi programlar gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin yeryüzünü de gökyüzünü de SBTÜ ile keşfetmelerini istiyor, huzurlu bir üniversite eğitimi ve güçlü bir kariyer için öğrencilerimizi SBTÜ'ye davet ediyoruz" dedi.

Rektör liseyi ziyaret etti, öğrencilerle birlikte ders dinledi
Rektör liseyi ziyaret etti, öğrencilerle birlikte ders dinledi
Rektör liseyi ziyaret etti, öğrencilerle birlikte ders dinledi

YORUMLAR
500
Van Emniyeti öğrencilere 'SİBERAY Projesi'ni anlattı Van Emniyeti öğrencilere 'SİBERAY Projesi'ni anlattı Çevre dostu öğrenciye Rektör Aktekin'den tablet ödülü Çevre dostu öğrenciye Rektör Aktekin'den tablet ödülü

Mehmet Kul, matematik, Rektör, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör liseyi ziyaret etti, öğrencilerle birlikte ders dinledi - Son Dakika


Son Dakika
17:58 Son Dakika: Bilim Kurulu'nun önemli toplantısı 1 Mart'a ertelendi!
17:45 Emniyet müdür yardımcısını şehit etmişti! O polise ağırlaştırılmış müebbet
17:44 Ali Koç'un uyarılarını dikkate almadı! Mesut Özil'den yeni ticari girişim
17:28 Taylandlı adam, kulübesinde şişme bebekle birlikte olurken yaşamını yitirdi!
17:24 Üzücü haberi Ertem Şener verdi: Halit Kıvanç artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta
17:15 Son Dakika: Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü! Moskova-Kiev kriziyle ilgili önemli mesajını tekrarladı
17:06 Çay içtikleri esnada evlerini 3 boğa bastı! 2 kişi yaralandı
16:57 Fenerbahçe, Joachim Löw'le anlaştı! Deneyimli hocanın ekibi bile netleşti
16:53 ABD'li sosyalistlerden eski yoldaşa destek: NATO'nun yayılmacılığı durmalı
16:48 Standart gram altın 835 bin liraya geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 18:14:29. #1.13#
SON DAKİKA: Rektör liseyi ziyaret etti, öğrencilerle birlikte ders dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement