Rektör, lösemili Ahmet'in diplomasını evinde teslim etti - Son Dakika

Rektör, lösemili Ahmet'in diplomasını evinde teslim etti

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü'nden bu yıl mezun olan lösemili Ahmet Turan Gültekin'in (26) diploması, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız tarafından evine götürülüp, teslim edildi.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü'nden bu yıl mezun olan lösemili Ahmet Turan Gültekin'in (26) diploması, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız tarafından evine götürülüp, teslim edildi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde okurken, 2015 yılında lösemi teşhisi koyulan Ahmet Turan Gültekin, 2'nci sınıfta olduğu Tarih Bölümü'nü dondurarak, Sivas'a geldi. Aynı yıl içinde kız kardeşi Melike Gültekin'den (22) Ahmet Turan'a ilik nakli yapıldı. Nakil sonrası sağlığına kavuşan Gültekin'de, 2016 yılında ise yeniden lösemi teşhis edildi. Daha sonra tekrar üniversite sınavına giren Gültekin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Bölümü'nü kazandı. Kazandığı bölümü başarıyla bitiren Gültekin'in diplomasını SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız verdi. Gültekin'i evinde ziyaret ederek diplomasını teslim eden Prof. Dr. Yıldız, tebriklerini iletti. Rektör Yıldız'a Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı da eşlik etti.

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'İNŞALLAH GÜZEL YERLERDE GÖRÜRÜZ'

Engellerin hiçbir şeye engel olamayacağını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yıldız, "Farklı illerde yaşayan öğrencilerimize diplomalarını gönderiyorduk. Şehirde de engelli bir kardeşimize diploma vermek istedik. Ahmet Turan kardeşimiz çok başarılı. Okulu 93'le bitirmiş. Geldik aileyle tanıştık, kendisine de diplomasını takdim ettik. Biz engellerin hiçbir şeye engel olmayacağını biliyoruz. Bu kardeşimiz engeline rağmen rahatsızlığına rağmen bu okulu çok iyi bir dereceyle bitirmiş. İnşallah bundan sonra da bir işe girebilirsiniz. Bu başarıyla zaten gireceğini düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel yerlerde görürüz" diye konuştu.

'HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMESİNLER'

Ahmet Turan Gültekin ise "Kardeşimden yüzde yüz uyumlu ilik tuttu ve ilik nakli oldum. Daha sonra 6-7 ay iyileşme aşamasındayken hastalık tekrar etti. Tekrardan birkaç tedavi aşaması yaşadım. Sonrasında yapılan tedavilerle buralara kadar geldik. 2013-2014 eğitim öğretim yılında eğitime başladım. 2'nci sınıf öğrencisiydim dönemi bitirmek üzereydim. Bütünleme sınavlarına gireceğim sırada hastalığım boy gösterdi. Hastalık yüzünden başka şehirde okuyamayacağımı anladım. O yüzden tekrar sınava hazırlandım. Ön lisans okuyabileceğim bölümleri yazdım ve bu bölüm geldi. Memleketimde olduğum için zorluk çekmedim. Diğer engelli arkadaşlar hiçbir zaman vazgeçmesinler. Üzüntüye, kaygıya gerek yok, Allah var" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rektör, lösemili Ahmet'in diplomasını evinde teslim etti - Son Dakika

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