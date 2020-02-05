Rektör Murat'tan İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Arslan'a taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Murat'tan İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Arslan'a taziye ziyareti - Son Dakika

Rektör Murat'tan İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Arslan'a taziye ziyareti

6 saat önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Yavuz, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üys.

Rektör Murat'tan İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Arslan'a taziye ziyareti, System.String[]

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Yavuz, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üys. Fatih Oğuzay, Fakülte Öğretim Üyeleri, öğrenciler ve İlahiyat Fakültesi Tacettin Aslan Uygulama Camii İmam Hatibi Yahya Çelik, İÇDAŞ Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Arslan'a vefat eden eşi Gülser Arslan için taziye ziyaretinde bulundular.


Çanakkale'ye ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Tacettin Arslan'a plaket takdim ederken, Dekan Prof. Dr. Şevket Yavuz tarafından da teşekkür belgesi takdim edildi. Taziye ziyareti bağlamında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve akabinde dualar edilmesi ile ziyaret son buldu. - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:01 Kaynak: İHA
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