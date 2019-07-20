Son Dakika Haberleri: Rektör Murat'tan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Rektör Murat'tan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

1 saat önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Kıbrıs Barış Harekatının 45. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Murat'tan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı, System.String[]
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Kıbrıs Barış Harekatının 45. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Rektör Murat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye siyasi tarihinde ulusal çıkarlarımızın saldırıya uğramasına, Kıbrıs adasındaki soydaşlarımızın soykırımına karşı onurlu bir duruşun, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü yaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkiye'nin vazgeçilmez bir parçasıdır. KKTC'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliği açısından da gereklidir. Şu gerçek bilinmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her ne kadar ayrı devlet iseler de, gönülleri bir, bilinçleri bir insanların yer aldığı, bir bütünün iki parçasıdır. Bu vesileyle yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 'barışa ulaşmasının 45. yıl dönümünü' en içten dileklerimle kutluyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyor, saygılarımı sunuyorum." - ÇANAKKALE
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Rektör, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki kayıtsız göçmenler tek tek tespit edilip, sınır dışı ediliyor İbrahim Kalın'dan dikkat çeken Kıbrıs Barış Harekatı mesajı AB, Suriyeliler için Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmiyor Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 13:01:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Murat'tan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]