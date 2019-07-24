Son Dakika Haberleri: Rektör Murat'tan Vali Tavlı'ya ziyaret
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Rektör Murat'tan Vali Tavlı'ya ziyaret

1 saat önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Sedat Murat, Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Rektör Murat'tan Vali Tavlı'ya ziyaret, System.String[]
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Sedat Murat, Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak'ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Tavlı, Rektör Sedat Murat ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette, ÇOMÜ'nün önümüzdeki dönemdeki yatırımları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. - ÇANAKKALE
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Orhan Tavlı, Sedat Murat, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:18 Kaynak: İHA
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