Rektör Murat'tan Vali Tavlı'ya ziyaret
1 saat önce
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Sedat Murat, Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:18 Kaynak: İHA
(ÇOMÜ) Rektörü Sedat Murat
, Vali Orhan Tavlı
'yı makamında ziyaret etti.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak'ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Tavlı, Rektör Sedat Murat ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette, ÇOMÜ'nün önümüzdeki dönemdeki yatırımları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. - ÇANAKKALE
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