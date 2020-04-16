Rektör Mustafa Çalış'dan Prof. Dr. İsmail Kayar'a teşekkür - Son Dakika

Rektör Mustafa Çalış'dan Prof. Dr. İsmail Kayar'a teşekkür

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, korona virüsü yendikten sonra immün plaza bağışında bulunan Erciyes Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kayar'a teşekkür etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, korona virüsü yendikten sonra immün plaza bağışında bulunan Erciyes Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kayar'a teşekkür etti.

Prof. Dr. Mustafa Çalış sosyal medya hesabından paylaştığı teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Covid-19 hastalığını yenerek, diğer hastaların tedavisine katkı sağlamak için üniversite hastanemizde immün plazma bağışı yapan Prof. Dr. İsmail Kayar'a teşekkür ediyor, iyileşen hastalarımızı immün plazma bağışına bekliyoruz." - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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