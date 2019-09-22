Son Dakika Haberleri: Rektör Nevzat Tarhan'ın Neslican Tay mesajı tepki çekti
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Rektör Nevzat Tarhan'ın Neslican Tay mesajı tepki çekti

26 dakika önce

Rektör Nevzat Tarhan'ın Neslican Tay mesajı tepki çekti

Rektör Nevzat Tarhan'ın Neslican Tay mesajı tepki çekti, System.String[]

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Nevzat Tarhan'ın önceki gün çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay ile ilgili mesajı tepki çekti.


Nevzat Tarhan kendisine ait Twitter hesabından "#neslicantay kızımız çok çile çekti ama ümidini kaybetmedi, ölümle yüzleşebilseydi ölüm bilincine sahip olsaydı, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı dinlerin hayata anlam katma ve teselli gücünden faydalanabilseydi hastalığı düşman gibi görmezdi diye düşündüm." mesajını paylaştı.

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Üsküdar Üniversitesi, Nevzat Tarhan, Rektör, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:30 
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