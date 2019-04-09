Rektör Niyazi Can, Kaeü'si Projelerini İnceledi
1 saat önce
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi projelerini inceledi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kırşehir
'de Ahi Evran Üniversitesi
projelerini inceledi.
KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya
ile buluşan Can, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bölge kalkınmasına katkı sağlayan projeler hazırladığını söyledi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ın Rektör Karakayayı ziyaretine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay eşlik etti.
KAEÜ'nin fiziki gelişimi ve yapılan projeler hakkında bilgilendirilen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Karakaya ile istişare toplantısı yaptı. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:23 Kaynak: İHA
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