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Rektör, Öğrencilerle Birlikte Kitap Okudu

33 dakika önce

Rektör, öğrencilerle birlikte kitap okuduKÜTAHYA - Kütüphane haftası kapsamında farkındalık için bir araya gelen öğrencilere Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Remzi Gören'de destek verdi.

Rektör, öğrencilerle birlikte kitap okudu

KÜTAHYA - Kütüphane haftası kapsamında farkındalık için bir araya gelen öğrencilere Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Remzi Gören'de destek verdi. Gören, kütüphanenin merdivenlerine oturarak öğrenciler ile birlikte kitap okudu.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığı'na bağlı şairler ve yazalar topluluğu ile edebiyat topluğunun 25-31 Mart tarihlerinde kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi önünde kitap okuma etkinliği düzenledi. Öğrencilerin yaptığı kitap okuma etkinliğine üniversite rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'de öğrencilere destek vererek merdivenlere oturarak kitap okudu. Kütüphaneler Haftası'nın bu sene 55'ncisi kutlandığını söyleyen Gören, " Kütüphaneler haftasının bu sene 55'ncisini kutluyoruz. Bizde öğrencilerimiz ile birlikte Şehit Ömer Halisdemir Kütüphanesinde bir kitap okuma etkiliği düzenledik. Öğrencilerimizin zamanlarını geçirebileceği bir binaya sahip. Ayrıca özel alanları ile özellikle lisans üstü öğrencilerimizin, akademik araştırma yapan öğrencilerimiz burada en iyi şekilde çalışmalarını sürdürebiliyorlar. Ben öğrencilerimizin öğrencilerimizin kitap ile daha yakından temas etmelerini, sayfalara dokunmalarını istiyorum. Mümkün mertebe yazarı ve editörü ile o anda temasa geçmesini, yazılan paragrafın nasıl yazılacağını kritik yaparak okumasını istiyorum. Ayrıca kütüphanemiz fiziki alanları bakımından en büyük 5 üniversitesinden birisi. Kütüphanede ciddi sayıda kitabımız mevcut. Öğrencilerimizden, hocalarımıza kadar herkesin erişebileceği bir alan. Kütüphanemiz engelli bireylerimiz için de imkanların yanı sıra online ve dijital kitaplarımız mevcut" dedi.
Öğrenciler ise, kitap okuyarak yaptıkları farkındalık için gurur duyduklarını söylediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:10 Kaynak: İHA

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