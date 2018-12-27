Son Dakika Haberleri: Rektör, Öğrencisini Makam Aracıyla Okula Götürdü

Rektör, Öğrencisini Makam Aracıyla Okula Götürdü

1 saat önce

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan üniversite öğrencisini makam aracıyla evinden alarak okula götürdü.

Rektör, Öğrencisini Makam Aracıyla Okula Götürdü, System.String[]
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan üniversite öğrencisini makam aracıyla evinden alarak okula götürdü.

Prof. Dr. Savaş, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Uğur Çam'ın sosyal medya üzerinden kendisine yaptığı çağrının ardından öğrenciyi bu sabah makam aracıyla evinden alarak üniversiteye götürdü.

Yolda öğrenciyle sohbet eden, eğitim hayatıyla ilgili önerilerde bulunan Savaş, sosyal medya hesabında öğrenciyle makam aracında çekilen fotoğrafı ekleyerek, "Spor Bilimleri Fakültemizde eğitim alan ve bizlere bu sabah kampüse kadar eşlik eden Uğur Çam kardeşimize üstün başarılar diliyorum. Üniversitemiz siz değerli öğrencilerimizle güzel." paylaşımında bulundu.

Öğrenci Uğur Çam da rektörün bu paylaşımına, "Koltuklar ısıtmalı değilmiş ama : ( çok teşekkürler hocam" yazarak ve gülen yüz emojileri ile karşılık verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:00 Kaynak: AA

Uşak Üniversitesi, Rektör, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Miley Cyrus, 10 Yıllık Oyuncu Sevgilisi Liam Hemsworth'le Evlendiğini Instagram'dan Duyurdu! Sağanak Sonrası Su Birikintisine Girip, Olta Attı

Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması! Mustafa Sandal ve Saadettin Saran'ın Sosyetik Güzel Cansu Taşkın'ın la Konuşmaları Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 12:41:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör, Öğrencisini Makam Aracıyla Okula Götürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]