Rektör, Öğrencisini Makam Aracıyla Okula Götürdü
1 saat önce
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan üniversite öğrencisini makam aracıyla evinden alarak okula götürdü.
Uşak Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan üniversite öğrencisini makam aracıyla evinden alarak okula götürdü.
Prof. Dr. Savaş, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Uğur Çam'ın sosyal medya üzerinden kendisine yaptığı çağrının ardından öğrenciyi bu sabah makam aracıyla evinden alarak üniversiteye götürdü.
Yolda öğrenciyle sohbet eden, eğitim hayatıyla ilgili önerilerde bulunan Savaş, sosyal medya hesabında öğrenciyle makam aracında çekilen fotoğrafı ekleyerek, "Spor Bilimleri Fakültemizde eğitim alan ve bizlere bu sabah kampüse kadar eşlik eden Uğur Çam kardeşimize üstün başarılar diliyorum. Üniversitemiz siz değerli öğrencilerimizle güzel." paylaşımında bulundu.
Öğrenci Uğur Çam da rektörün bu paylaşımına, "Koltuklar ısıtmalı değilmiş ama : ( çok teşekkürler hocam" yazarak ve gülen yüz emojileri ile karşılık verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:00 Kaynak: AA
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