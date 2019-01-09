Son Dakika Haberleri: Rektör Orbay: "Büyümeyi Ön Planda Tuttuk"

Rektör Orbay: "Büyümeyi Ön Planda Tuttuk"

2 saat önce

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, üniversite olarak istihdam odaklı ve ülkenin ihtiyaçlarını gözeterek büyümeyi ön planda tuttuklarını belirtti.

Rektör Orbay:
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, üniversite olarak istihdam odaklı ve ülkenin ihtiyaçlarını gözeterek büyümeyi ön planda tuttuklarını belirtti.

Geçen yıl belirledikleri hedeflerin istihdam odaklı programlar olduğunu anımsatan Rektör Orbay, "Yabancı Diller Yüksekokulunu kurduğumuzu bunun birinci ayağı olarak mütercim tercümanlık İngilizce programını açtığımızı, ikinci ayağı olarak belki Arapça, Rusça, Çince gibi programlara gireceğimizi söylemiştik. Mütercim tercümanlık İngilizce'ye bu yıl öğrenci alımın yaptık. Eğitim öğretime başladılar. Kadroları gerçekten güçlendirdik. Bir adım daha öteye giderek ilk yabancı diller noktasında yüksek lisans programının onayını da geçen hafta itibariyle almış olduk. Üniversitenin içinde yüksekokullar belli bir olgunluğa ulaştı. Olgunluğa ulaşırken de istihdamı ön plana çıkarmak istemiştik" diye konuştu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda(MYO) okul müdürü Doç. Dr. Cengiz Yıldırım'ın ev sahipliğindeki programda şehirdeki gazetecilerle buluşan Prof. Dr. Orbay, basının temel görevinin tarafsız bir şekilde olayları objektif bir bakış açısıyla kamuoyu ile paylaşmak olduğunu hatırlatarak gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.

Ülkelerin kalkınmasında, gelişmesinde ve demokratik hayatın oluşmasında basının çok büyük öneminin olduğuna işaret eden Orbay, "Basın, demokratik hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bilişim çağındayız. İletişim araçlarının çeşitliliği ve yaygınlığı hepimizin bilgiye, habere ulaşmamızı kolaylaştırdı. Bilgiye ulaşmamızın kolaylaşması basın çalışanlarının sorumluluklarını daha da artırmıştır. Çünkü onlar halkın sesi, gözü ve kulağıdır. Doğru bilgiyi doğru haberi kamuoyuna ulaştıracak tek kaynak neredeyse basın mensubu arkadaşlarımızdır. Amasya yerel ve ulusal basını da üniversitemizin yapmış olduğu sosyal, bilimsel, kültürel etkinlikleri ya da fiziksel gerçekleşmeleri kamuoyuyla paylaşma noktasında bizlere her zaman destek oldular" ifadelerini kullandı. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:27 Kaynak: İHA

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