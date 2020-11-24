Rektör Özkan'a sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü öğrencileri ve çalışma arkadaşları tarafından kutlandı.

Rektörlük makam odasında sürpriz yapan Tıp Fakültesi'nden öğrencileri olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi doktorları Rektör Özkan'ın öğretmeler gününü kutlayarak çiçek takdim etti.

Rektör Özkan, "Değerli öğrencilerimizin bu anlamlı günde tüm öğretmenlerini temsilen beni ziyaret etmelerinden dolayı çok duygulandım. Öğrencilerime ve çalışma arkadaşlarıma Öğretmenler Günü kutlaması için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Öğretmenlerin toplumu aydınlatan, geleceği şekillendiren mimarlar olduğunu söyleyen Rektör Özkan, "Öğretmenlik hayatımızda yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin topluma fayda sağlayan bireyler olması eminim ki her öğretmen için birer gurur kaynağıdır. Benim de gurur kaynağım olan öğrencilerimin bu düşünceli ziyareti beni çok mutlu etti. Ben de tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ayrıca bu vesilesiyle yurdun dört bir yanında eğitim uğruna şehit düşmüş öğretmenlerimizi ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm eğitim neferlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum." şeklinde konuştu. - ANTALYA