Rektör Özkan: Başkan Böcek'i bir hafta, 10 güne taburcu edebiliriz - Son Dakika

Rektör Özkan: Başkan Böcek'i bir hafta, 10 güne taburcu edebiliriz

18.11.2020 13:51
Rektör Özkan: Başkan Böcek'i bir hafta, 10 güne taburcu edebiliriz, System.String[]

AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, halen tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bir hafta ya da 10 güne taburcu edilebileceğini söyledi.

AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, halen tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bir hafta ya da 10 güne taburcu edilebileceğini söyledi. Prof. Dr. Özkan, koronavirüs tedavisi süren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in durumunun da iyi olduğunu kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalanmasının ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre özel hastanede tedavi edildi. Başkan Böcek, rahatsızlıklarının artması nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. AÜ Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanlarının yoğun mücadelesi sonunda Başkan Böcek, 64 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından geçen hafta normal odaya alındı.

ERCENGİZ'İN GENEL SAĞLIK DURUMU İYİBurdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise geçen hafta koronavirüse yakalandığını ve evde tedavi gördüğünü duyurdu. Başkan Ercengiz, önceki gün Burdur Devlet Hastanesi'nde sağlık durumunun kontrol edilmesinin ardından oksijen satürasyonunun (kandaki oksijen doygunluğu) düşmesi, bazı kan değerlerindeki dengesizlik nedeniyle tedbir amaçlı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.'İKİ BAŞKANIMIZIN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR'Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tedavileri süren Başkan Böcek ve Başkan Ercengiz'in durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Özkan, "Başkan Böcek'in tedavisi devam ediyor. Normal olarak besleniyor, rahatlıkla oturabiliyor ve fizik tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Başkanımızın durumu yavaş yavaş daha iyiye gidiyor. Ancak taburcu olmasıyla ilgili net bir süre söz konusu değil, bir hafta ya da 10 gün sürebilir. Çok uzun bir süreç olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in de sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Başkan Ercengiz'in tedavisine serviste devam ediyoruz. Genel durumu iyi, oksijen ihtiyacı yok, tedavi ve takipleri devam ediyor. Her iki başkanımızın ve hastalarımızın sağlığına kavuşması için bütün sağlık çalışanı arkadaşlarımız canla başla çalışıyor, onlara bir kere daha teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızı salgına karşı daha da duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.


Rektör Özkan: Başkan Böcek'i bir hafta, 10 güne taburcu edebiliriz
Rektör Özkan: Başkan Böcek'i bir hafta, 10 güne taburcu edebiliriz

Akdeniz Üniversitesi, Muhittin Böcek, Özlenen Özkan, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rektör Özkan: Başkan Böcek'i bir hafta, 10 güne taburcu edebiliriz - Son Dakika


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