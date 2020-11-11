Rektör Özkan: "Başkan Böcek'in morali iyi ancak risk tamamen ortadan kalkmış değil" - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, klinik servis odasına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son durumu ile ilgili Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu'ndan bilgi alan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Başkan Böcek'in durumunun iyiye gittiğini ve moralinin yerinde olduğunu ifade etti. Rektör Özkan, "Muhittin Böcek Başkanımızı, tüm sağlık ekibimizin üstün gayretleri sonucu dün itibarıyla servise çıkardık. Bu aşamaya gelmesi bizler için oldukça sevindirici" dedi.

Rektör Özkan, "Servis odasına almamız bizim için önemli bir aşamaydı. Fakat bundan sonraki süreç de bir o kadar önemli. Çünkü risk tamamıyla ortadan kalkmış değil. Bundan sonra da aynı titizlikle takip ve tedavi süreci devam edecek. Rehabilitasyon ve fizik tedavi uygulamalarımız devam ediyor. Deneyimli hocalarımızın gözetiminde klinikteki tedavisini de en iyi şekilde sürdüreceğiz. Başkanımızın bir an önce sağlığına tamamıyla kavuşmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyarette Rektör Özkan'a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu eşlik etti.

63 GÜN SONRA YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.Başkan Böcek, 9 Kasım tarihinde yoğun bakımdan çıkartılıp servise alınmıştı.

(İHA)