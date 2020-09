Rektör Özkan: Başkan Böcek makineye bağlı - Son Dakika

AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, halen özel hastanede tedavi altında olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde meydana gelen tahribat nedeniyle entübe edilerek, solunum cihazına bağlandığını söyledi. Prof. Dr. Özkan, "Makineye bağlı şu anda, o anlamda takipleri devam ediyor. Çok kısa bir zamanda olmasa da yavaş yavaş iyileşecek. İnşallah iyileşip sevdiklerine kavuşur, dualarımız onunla" dedi.

Akdeniz Üniversitesi'ndeki kır bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili soruları yanıtladı. Toplantının ardından Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte Böcek'in tedavi gördüğü özel hastaneye gideceklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Özkan, şunları söyledi:

"Hastaneyle çok yakın iş birliği halindeyiz. Sürekli haber alıyoruz, iletişim halindeyiz. Gerekli destekleri her zaman verdiğimizi, ne zaman isterlerse yine bünyemize alacağımızı her zaman biliyorlar. Herkes çok rahat o anlamda, hem hastane yönetimi hem de başkanımızın yakınları. Maalesef entübe edilmek durumunda kalındı, bildiğim kadarıyla. Sabah bilgi aldım. Her geçen gün 'bir tık daha iyiye gidiyor' denildi. O iyi bir şey. Ancak yoğun bakımdaki bir hasta için yine de yüzde yüz konuşmak çok uygun olmaz. Yoğun bakımdaki her hasta için bu böyledir. Bir dakika sonra ne olacağını bilemezsiniz makineye bağlı bir hastanın. Makineye bağlı şu anda, o anlamda takipleri devam ediyor. Çok kısa bir zamanda olmasa da yavaş yavaş iyileşecek. İnşallah iyileşip sevdiklerine kavuşur, dualarımız onunla."