REKTÖR ÖZKAN DAHA ÇOK ENGELLİYE KALİTELİ EĞİTİM VERMEK ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ - Son Dakika

REKTÖR ÖZKAN DAHA ÇOK ENGELLİYE KALİTELİ EĞİTİM VERMEK ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ

16.04.2021 17:56

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri kapsamında Erişilebilir Üniversite kategorisinde birincilik ödülü aldıklarını hatırlatarak, 'Daha çok engelliye daha çok kaliteli eğitim vermek öncelikli hedefimiz dedi.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri kapsamında Erişilebilir Üniversite kategorisinde birincilik ödülü aldıklarını hatırlatarak, 'Daha çok engelliye daha çok kaliteli eğitim vermek öncelikli hedefimiz dedi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen '2020 Erişilebilirlik Yılı' kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünleri, proje ve uygulamaları desteklemek amacıyla yapılan 'Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri'nin, geçtiğimiz haftalarda sahiplerini bulduğunu aktardı. AÜ'nün 'Erişilebilir Üniversiteler' kategorisinde birinciliğe layık görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldığını, ödüle layık görüldükleri için teşekkür ettiğini söyledi.

'KOL VE YÜZ NAKLİ YAPANA KADAR FARKINDA DEĞİLDİM'

Prof. Dr. Özlenen Özkan, engellileri topluma kazandırmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, 'Aslında aramızda o kadar çok engelli var ki ama maalesef göremiyoruz. Çünkü fiziksel, sokaktaki ve üniversitedeki koşullar belki buna çok uygun değil. Bunu en yakından bilen insanlardan biriyim, çünkü biz bu işi yapıyoruz. Biliyorsunuz kol ve yüz nakilleri yaptık. Ben de bu işi yapana kadar bu kadar çok ihtiyacı olan insan olduğunun farkında değildim, çünkü maalesef aramızda değiller dedi.

'POTANSİYELİ YÜKSEK ENGELLİLERİ GÖRMEK BİR ŞANS OLACAK'

'Erişilebilir Üniversite' ödülü aldıktan sonra ekibiyle tekrar görüştüğünü belirten Prof. Dr. Özkan, 'Üniversite adına engelliler için daha farklı neler yapılabilir diye görüştük. Fiziksel koşulları iyileştirmek, uzaktan eğitim en temel, en öncelikli hedeflerimiz. Bu yolda da ilerliyoruz. Daha çok engelliye daha çok kaliteli eğitim vermek öncelikli hedefimiz. Aramızda engelli çalışanlarımız da var. Bunların sayısını artırmak da önemli. Onların potansiyeli çok yüksek, ancak bunu kullanamıyoruz. Bu, ülke için de bir kayıp, bu anlamda elimizden gelen tüm çabayı harcıyoruz ama yeterli değil. İnşallah önümüzdeki dönemlerde hem öğrenci hem de çalışan anlamında potansiyeli yüksek engellileri görmek bütün ülke için bir şans olacaktır diye konuştu.

REKTÖR ÖZKAN DAHA ÇOK ENGELLİYE KALİTELİ EĞİTİM VERMEK ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ
REKTÖR ÖZKAN DAHA ÇOK ENGELLİYE KALİTELİ EĞİTİM VERMEK ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ
REKTÖR ÖZKAN DAHA ÇOK ENGELLİYE KALİTELİ EĞİTİM VERMEK ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ
REKTÖR ÖZKAN DAHA ÇOK ENGELLİYE KALİTELİ EĞİTİM VERMEK ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ

Özlenen Özkan, Üniversite, Engelli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel REKTÖR ÖZKAN DAHA ÇOK ENGELLİYE KALİTELİ EĞİTİM VERMEK ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ - Son Dakika


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