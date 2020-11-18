Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, fahri konsolonslarla biraraya geldi - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sağlık turizminin mevzuatının oluşturulması halinde çok daha fazla gelir elde edilebileceğini bilirdi.

Özkan, bir restoranda düzenlenen Antalya Konsoloslar Platformunun geleneksel toplantısında, Antalya'nın tarım, kültür, tarih, turizm gibi birçok alanda geliştiğini, her geçen yıl daha da büyük bir şehir haline geldiğini söyledi.

Projeleri arasında sağlık turizmine büyük önem verdiğini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Sağlık turizmi şu an yeterli düzeyde yapılmıyor, daha profesyonelce yaklaşılması gerekiyor. Devletin de işin içine girdiği, mevzuatın oluşturulduğu şekilde yapılırsa sağlık turizminden çok daha fazla gelir elde edebilir. Antalya sağlık turizminde marka kent haline gelebilecek potansiyele sahip. Gerek nitelikli insan kaynağı, gerek altyapı, gerekse birçok ülkeye direkt uçuşun olduğu lokasyon olması sebebiyle Antalya sağlık turizmi için çok uygun bir şehir. Mevzuatlarla sağlık turizminin önü açılırsa, Antalya dünyada sağlık turizmi açısından marka şehir olur."

Toplantıya, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Avni Aksoy, Antalya Konsoloslar Platformu Koordinatörü ve İsveç Fahri Konsolosu Nil Sağır ile çeşitli ülkelerin muvazzaf ve fahri konsolosları katıldı.