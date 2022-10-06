REKTÖR ÖZKAN, HAVVA ERDEM'İ VE BEBEĞİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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REKTÖR ÖZKAN, HAVVA ERDEM'İ VE BEBEĞİNİ ZİYARET ETTİ

06.10.2022 13:53

AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kadavradan rahim nakliyle hamile kalıp geçen hafta bebeğini dünyaya getiren Havva Erdem'i ve bebeğini hastanede ziyaret etti.

AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kadavradan rahim nakliyle hamile kalıp geçen hafta bebeğini dünyaya getiren Havva Erdem'i ve bebeğini hastanede ziyaret etti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 27 Temmuz 2021'de Rektör Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem'e 8.5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletti. Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli yapılan Havva Erdem, ameliyatının üzerinden 14 ay geçtikten sonra 28 Eylül'de bebeğini dünyaya getirdi. 29 haftalık ve 1720 gram olarak doğan kız bebek, yenidoğan yoğun bakımında takip ediliyor.

Rektör Özkan, hem kadın hastalıkları servisinde tedavisi devam eden Havva Erdem'i, hem de yenidoğan yoğun bakımda tedavi altında tutulan bebeği ziyaret etti. Bebeğin doğumundan sonra 1 hafta geçtiğini ifade eden Rektör Özkan, 'Bebeğimiz 30 haftalık oldu. Yenidoğan yoğun bakımındaki uzmanlarımız yaklaşık 1 aylık tedavi süreci olacağı bilgisini verdi. Hastanemizde hem Havva Erdem'in hem de bebeğinin tedavilerine devam ediyoruz. Amacımız onları sağlıklı ve mutlu bir şekilde taburcu ederek yeni hayatlarına uğurlamak, bunun için bütün ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. Bütün hastalarımızın iyileşmesi için gecesini gündüzüne katarak çalışan ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz dedi.

SOLUNUM SIKINTISI ÇEKMEDEN NEFES ALIP VEREBİLİYOR

Ziyaret sırasında Rektör Özkan'a bebeğin durumuyla ilgili bilgiler veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Ongun ise 'Bebeğimiz doğduğunda kendi başına nefes alabiliyordu ama çok küçük doğduğu için biz ona solunum desteği yapmaya devam ediyorduk. Doğumdan sonra geçen bir haftada artık bebeğimizi tamamen ventilatörden ayırdık. Yani artık kendi kendine solunum sıkıntısı çekmeden nefes alıp verebiliyor. Bu da bebeğimiz için çok önemli bir gelişme. Bebeğimiz bizim misafirimiz olmaya bir süre daha devam edecek şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel REKTÖR ÖZKAN, HAVVA ERDEM'İ VE BEBEĞİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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