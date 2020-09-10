Rektör Özkan'dan, sosyal medyada dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, ismi kullanılarak açılan sahte hesaplar üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı uyarısında bulundu.

Rektör Özlenen Özkan, kendi adına açılan sahte Instagram hesabından tanıdığı bir isimle yapılan konuşmaları paylaştı. Rektör Özkan,"Bana ait olmayan bu hesaptan dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Yasal işlemler başlatılmıştır. Lütfen itibar etmeyin" dedi.Rektör Özkan adına açtığı sahte hesaptan yapılan konuşmalarda 'Selam canım nasılsın' diyen dolandırıcı, 'İyiyim hocam siz nasılsınız, teşekkür ederim' yanıtı aldıktan sonra, 'İyiyim teşekkürler canım. PTT'den pandemi özel alışveriş çeki dağıtılıyor seni de düşündüm, senin cep telin faturalı mıydı' diye soruyor. 'Evet hocam faturalı hattım. Çok teşekkür ederim' yanıtını aldıktan sonra da 'Numaranı yaz katılımını yapalım canım' diyerek, karşı tarafın cep telefon numarasını alıyor. Ardından ise telefona gelen mesaja 'Evet' yazıp 5523'e mesaj gönderilmesini istiyor.