REKTÖR ÖZKAN HASTANEYE BAŞVURAN 100 HASTADAN 50'Sİ POZİTİF, YATAN HASTA SAYISI 7 - Son Dakika
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REKTÖR ÖZKAN HASTANEYE BAŞVURAN 100 HASTADAN 50'Sİ POZİTİF, YATAN HASTA SAYISI 7

23.07.2022 09:58
REKTÖR ÖZKAN HASTANEYE BAŞVURAN 100 HASTADAN 50'Sİ POZİTİF, YATAN HASTA SAYISI 7

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Covid-19 vaka sayısındaki artışa dikkati çekerek, hastane acil servisine başvuran 100 hastadan 50'sinin pozitif olduğunu açıkladı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Covid-19 vaka sayısındaki artışa dikkati çekerek, hastane acil servisine başvuran 100 hastadan 50'sinin pozitif olduğunu açıkladı. Şu anda hastanede yatan 7 hasta olduğunu söyleyen Özkan, Almanya sonbaharda maske kullanımına başlayacak. Biz de sonbahara doğru en azından kapalı alanlarda maske takacakmışız gibi duruyor dedi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, son dönemde Covid-19 vakalarının artışına dikkati çekti. Özkan, yaz aylarının başlamasıyla turizm kenti Antalya'da hareketlilik olduğunu belirterek, bu durumun vaka sayısına yansıdığını anlattı. Covid-19 vakalarının artmasıyla geçmişte edindikleri tecrübeyi AÜ Hastanesi'nde yeniden hayata geçireceklerini belirten Özkan, bütün planlamaların yapıldığını vurguladı. AÜ Hastanesi'ndeki vaka durumunu açıklayan Özkan, hastaların genellikle servis ve yoğun bakım ihtiyacı olmadığını belirtti.

'KANSER VE ORGAN NAKİLLİ 7 HASTA COVİD TEDAVİSİNDE'

AÜ Hastanesi Acil Servise başvuran her 100 hastanın 50'sinde PCR testinin pozitif olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özlenen Özkan, hastaların çok az kısmının yatışının gerçekleştiğini aktararak, 100 kişinin 50'si pozitif olmakla beraber, 7 hastanın olduğu bir kliniğimiz var. Bunlar genelde kanser ve organ nakli hastası olup, Covid'e yakalanan hastalar. Bu 7 hastayı takip ediyoruz, onun dışında şu an Covid için yatırdığımız hasta yok. En çok başvurulan şikayetler boğaz ağrısı, kas ağrısı, ateş ve hafif öksürük diye konuştu.

'COVİD İÇİN BÜTÜN PLANLAR DEVREDE'

Covid-19'un ilk ortaya çıkmasıyla AÜ Hastanesi'nde pandemi acil planı yaparak, belirli noktaların koronavirüs hastaları için tahsis edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Özkan, sözlerine şöyle devam etti

Geçen senelerden bir tecrübemiz var. Bütün planlar yapıldı. Yoğun bakımların bir kısmının derhal Covid için dönüştürülme planları var. Hala aşı yerlerimiz ayrı. Günlük aşılanan 500 hastamız var. Şu an hem servis hem de yoğun bakım için çok ciddi yatış gerektirecek hasta yok. En büyük risk grubu her zaman söylediğimiz gibi yaşlılar, organ nakli olan, kanser tedavisi gören ya da doğuştan immün yetmezliği olan hastalarımızdır. Bunların daha çok kendisini koruması, etrafındakilerin de sakınması gerekiyor. Almanya sonbaharda maske kullanımına başlayacak. Biz de sonbahara doğru en azından kapalı alanlarda maske takacakmışız gibi duruyor. Maske, mesafe ve hijyen şu an için yeterli gibi duruyor.

YORUMLAR
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Rektör Özkan: Hastaneye başvuran 100 hastadan 50'si pozitif, yatan hasta sayısı 7 Rektör Özkan: Hastaneye başvuran 100 hastadan 50'si pozitif, yatan hasta sayısı 7 Prof. Dr. İftihar Köksal: 'Eğer Aşı Yapıldıktan Sonra Üzerinden 6 Ay Geçtiyse ve Hatırlatma Dozu Yapılmadıysa Daha Öncesinde Kaç Aşı Yapılırsa... Prof. Dr. İftihar Köksal: 'Eğer Aşı Yapıldıktan Sonra Üzerinden 6 Ay Geçtiyse ve Hatırlatma Dozu Yapılmadıysa Daha Öncesinde Kaç Aşı Yapılırsa...
Kaynak: DHA

Özlenen Özkan, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel REKTÖR ÖZKAN HASTANEYE BAŞVURAN 100 HASTADAN 50'Sİ POZİTİF, YATAN HASTA SAYISI 7 - Son Dakika

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SON DAKİKA: REKTÖR ÖZKAN HASTANEYE BAŞVURAN 100 HASTADAN 50'Sİ POZİTİF, YATAN HASTA SAYISI 7 - Son Dakika
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