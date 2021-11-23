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Rektör Özkan, kültür ve spor topluluklarının başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Özkan, kültür ve spor topluluklarının başkanlarıyla bir araya geldi

23.11.2021 16:08
Rektör Özkan, kültür ve spor topluluklarının başkanlarıyla bir araya geldi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitede faaliyet gösteren kültür ve spor topluluklarının başkanlarıyla kahvaltıda buluştu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitede faaliyet gösteren kültür ve spor topluluklarının başkanlarıyla kahvaltıda buluştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Duacı'da bulunan Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda düzenlenen programa, Özkan'ın yanı sıra rektör yardımcıları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Gülsüm Aktağ, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları ve topluluk başkanları katıldı.

Öğrencilerle bir araya gelmekten her zaman mutluluk duyduğunu dile getiren Özkan, "Akdeniz Üniversitesi olarak biz büyük bir aileyiz. Siz değerli aile üyelerimizle bir arada olmak bizleri çok mutlu ediyor. Sizler bizler için çok kıymetlisiniz, çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz." dedi.

Akdeniz Üniversitesinin şu anki stratejisinin en kaliteli eğitimi vermek olduğunu kaydeden Özkan, üniversite bünyesinde 130 kulüp olduğunu ve bu sayının artması için iş birliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi öğrencileriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü buluşturduğu için Rektör Özkan'a teşekkür eden Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise "8 gençlik merkezimiz var. Yaklaşık 50 bin üyemiz var. Spor tesislerimizle, yurtlarımızla gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Gürhan tarafından Özkan'a tablo hediye edilirken topluluk başkanlarıyla birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.???????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rektör Özkan, kültür ve spor topluluklarının başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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