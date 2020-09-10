Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin, CHP heyetiyle görüştü.
Rektörlük makamında gerçekleştirilen görüşmede, Rektör Özkan, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yanı sıra CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aydın Özer, Çetin Osman Budak, Burdur Milletvekili ve TBMM CHP İdari Amiri Mehmet Göker, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Cengiz, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar ile bir araya geldi.
Özkan, ziyarete gelen heyete geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Başkan Böcek'in sağlık durumuyla yakından ilgilendiklerini, alanında uzman doktorlarla birlikte tedavi için gereken bütün imkanların kullanıldığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 15:15 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Rektör Özkan, Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin CHP heyetiyle görüştü - Son Dakika