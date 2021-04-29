REKTÖR ÖZKAN ORGAN BAĞIŞINI GÖZARDI ETMEYİN - Son Dakika

REKTÖR ÖZKAN ORGAN BAĞIŞINI GÖZARDI ETMEYİN

29.04.2021 15:41

AKDENİZ Ünversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (AKBÖHONDER) düzenlediği Ramazan kolisi dağıtım törenine katıldı.

AKDENİZ Ünversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (AKBÖHONDER) düzenlediği Ramazan kolisi dağıtım törenine katıldı. Rektör Özkan, Organ bağışı çok önemli, çok kıymetli lütfen bunu gözardı etmeyelim dedi. Rektör Özkan, derneğin kolilerini hastalara ve hasta yakınlarına dağıttı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AKBÖHONDER tarafından düzenlenen Ramazan kolisi dağıtımına katıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bahçesinde bulunan dernek binasında gerçekleşen dağıtıma Rektör Özkan'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan ile hastane ve dernek yöneticileri ile hayırsever vatandaşlar katıldı.

ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPTI

Derneğin organize ettiği yardımda, Ramazan paketlerini diğer yöneticiler ile birlikte nakil bekleyen hasta ve hasta yakınlarına dağıtan Rektör Prof.Dr. Özlenen Özkan, organ bağışı çağrısı yaptı. Organ nakillerinin kadavradan ve canlıdan yapılabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan şunları söyledi

Bizim için kadavradan nakiller çok kıymetli. Özellikle kalpte ve karaciğerde, kol naklinde ve yüz naklinde canlı verici şansımız yok. Bu anlamda bazı insanların kadavradan vericiye muhtaç oranları yüzde 100. Özellikle Ramazan ayında insanların en hassas oldukları paylaşmayı sevdikleri ve daha derinden andıkları bir aydayız. Organ paylaşımı da kesinlikle öyle. Bu konuda duyarlı olmak insanların ve ailelerinin hayatını değiştiriyor. Bekleyen bebekler, çocuklar var. İnsanın kendi başına gelmediği zaman maalesef anlayamıyor önemini. Ramazan ayı içinde halkımıza tekrar hatırlatmakta fayda var. Organ bağışı çok önemli, çok kıymetli lütfen bunu göz ardı etmeyelim.

BİZ BİR AİLE GİBİYİZ

Akdeniz Üniversitesi'nin organ nakliyle ön planda olan bir üniversite olduğunu, her hastanın çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Rektör Özkan, Ama bizim onlarla ömür boyu olan takiplerimiz neticesinde iletişimimiz daha farklı elbette. Organ nakli hastalarının aktif bir derneği de var. Her zaman iletişimde olmayı çok seviyoruz. Ramazan ayında da güzel bir organizasyon yapmışlar. Bağışlarla Ramazan paketi dağıttılar. Çok güzel bir gündü, kendilerine teşekkür ediyorum dedi.

Yardımlarının 155 gıda kolisi ve bir miktar nakit yardımı şeklinde olduğunu söyleyen AKBÖHONDER Dernek Başkanı Mehmet Şahan ise 1994 yılında kurulan bir dernek olduklarını söyleyerek Yurt dışından ve yurt içinden gelen organ nakli hastalarına sahip çıkıyoruz. Organ nakli olmak isteyenlere yol gösteriyoruz ve barınmalarını sağlıyoruz. Biz bir aile gibiyiz, hepimiz kardeşiz. Bizim bir sloganımız var, 'Bugün biz, yarın belki de siz.' Bugünde Ramazan günü nedeniyle kardeşlerimize hayırsever insanlarımızın vermiş olduğu bağışlarla gıda yardımı yapmaktayız. Tüm insanlarımızı organ bağışına davet ediyoruz diye konuştu.

REKTÖR ÖZKAN ORGAN BAĞIŞINI GÖZARDI ETMEYİN
REKTÖR ÖZKAN ORGAN BAĞIŞINI GÖZARDI ETMEYİN
REKTÖR ÖZKAN ORGAN BAĞIŞINI GÖZARDI ETMEYİN
REKTÖR ÖZKAN ORGAN BAĞIŞINI GÖZARDI ETMEYİN

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel REKTÖR ÖZKAN ORGAN BAĞIŞINI GÖZARDI ETMEYİN - Son Dakika


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