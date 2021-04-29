Rektör Özkan organ nakli olan ve nakil bekleyen hastalara ramazan paketi dağıttı - Son Dakika

Rektör Özkan organ nakli olan ve nakil bekleyen hastalara ramazan paketi dağıttı

29.04.2021 14:24
Rektör Özkan organ nakli olan ve nakil bekleyen hastalara ramazan paketi dağıttı, System.String[]

Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği ramazan kolisi dağıtım törenine katılan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, organ bağışının önemini vurguladı.

Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği ramazan kolisi dağıtım törenine katılan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, organ bağışının önemini vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) tarafından düzenlenen ramazan kolisi dağıtımına katıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bahçesinde bulunan AKBÖHONDER Derneği binasında gerçekleşen dağıtıma Rektör Özkan'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim yardımcıları Prof. Dr. Yıldıray Çete, Prof. Dr. Özge Turhan, Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, AKBÖHONDER Dernek Başkanı Mehmet Şahan ve üyeleri ile yardımda bulunulan vatandaşlar katıldı.

"Organ bağışı çağrısı"

Organ nakli olan ve nakil bekleyen hastalara ramazan paketi dağıtımda bulunan Rektör Özkan, organ bağışı çağrısı yaptı. Organ nakillerinin kadavradan ve canlıdan yapılabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bizim için kadavradan nakiller çok kıymetli. Özellikle kalpte ve karaciğerde, kol naklinde ve yüz naklinde canlı verici şansımızda yok. Bu anlamda bazı insanların kadavradan vericiye muhtaç oranları yüzde yüz. Özellikle ramazan ayında insanların en hassas oldukları paylaşmayı sevdikleri ve daha derinden andıkları bir aydayız. Organ paylaşımı da kesinlikle öyle. Bu konuda duyarlı olmak insanların ve ailelerinin hayatını değiştiriyor. Bekleyen bebekler, çocuklar var. İnsanın kendi başına gelmediği zaman maalesef anlayamıyor önemini. Ramazan ayı içinde tekrar hatırlatmakta fayda var halkımıza. Organ bağışı çok önemli, çok kıymetli lütfen bunu göz ardı etmeyelim" şeklinde konuştu.

"Bir aile gibiyiz"

Rektör Özkan, "Akdeniz Üniversitesi organ nakliyle ön planda olan bir üniversite. Her hasta çok kıymetli ama bizim onlarla ömür boyu olan takiplerimiz neticesinde iletişimimiz daha farklı elbette. Organ nakli hastalarının aktif bir derneği de var. Her zaman iletişimde olmayı çok seviyoruz. Ramazan ayında da güzel bir organizasyon yapmışlar. Bağışlarla ramazan paketi dağıttılar. Çok güzel bir gündü, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Yardımlarının 155 gıda kolisi ve bir miktar nakit yardımı şeklinde olduğunu söyleyen AKBÖHONDER Dernek Başkanı Mehmet Şahan ise 1994 yılında kurulan bir dernek olduklarını söyleyerek "Yurt dışından ve yurt içinden gelen organ nakli hastalarına sahip çıkıyoruz. Organ nakli olmak isteyenlere yol gösteriyoruz ve barınmalarını sağlıyoruz. Biz bir aile gibiyiz, hepimiz kardeşiz. Bizim bir sloganımız var; Bugün biz, yarın belki de siz. Bugünde ramazan günü nedeniyle kardeşlerimize hayır seven insanlarımızın vermiş olduğu bağışlarla gıda yardımı yapmaktayız. Tüm insanlarımızı organ bağışına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Rektör Özkan organ nakli olan ve nakil bekleyen hastalara ramazan paketi dağıttı
Rektör Özkan organ nakli olan ve nakil bekleyen hastalara ramazan paketi dağıttı
Rektör Özkan organ nakli olan ve nakil bekleyen hastalara ramazan paketi dağıttı
Rektör Özkan organ nakli olan ve nakil bekleyen hastalara ramazan paketi dağıttı
Rektör Özkan organ nakli olan ve nakil bekleyen hastalara ramazan paketi dağıttı
Rektör Özkan organ nakli olan ve nakil bekleyen hastalara ramazan paketi dağıttı

Özlenen Özkan, Ramazan, Akdeniz, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Özkan organ nakli olan ve nakil bekleyen hastalara ramazan paketi dağıttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın'ın, Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı
2 yıl aradan sonra şarkı çıkaran Derya Uluğ, yeni klibi için beslenme düzenini komple değiştirdi 2 yıl aradan sonra şarkı çıkaran Derya Uluğ, yeni klibi için beslenme düzenini komple değiştirdi         
14:49
Yıllarca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Jen Sherratt hayatını kaybetti Yıllarca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Jen Sherratt hayatını kaybetti         
14:33
Hesapları 1 ay önce bloke ettiği ortaya çıkan Vebitcoin'in patronu, mağduru kapı aralığından tehdit etmiş Hesapları 1 ay önce bloke ettiği ortaya çıkan Vebitcoin'in patronu, mağduru kapı aralığından tehdit etmiş         
14:03
Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın         
13:49
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge         
13:31
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor         
09:10
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı         
07:41
Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı         
07:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 15:02:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Özkan organ nakli olan ve nakil bekleyen hastalara ramazan paketi dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement