Üye Girişi
REKTÖR ÖZKAN ÜLKE ADINA GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK - Son Dakika

REKTÖR ÖZKAN ÜLKE ADINA GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK

11.11.2021 12:27

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 43. Ulusal Kurultayı'na katıldı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 43. Ulusal Kurultayı'na katıldı. Plastik cerrahi branşını tercih etmesinde yaratıcılığını kullanabilme özgürlüğünün etkili etkili olduğunu anlatan Rektör Özlenen Özkan, Şanslıydım. Ömer Özkan ile güzel bir ekip olduk ve ülke adına güzel işlere onun önderliğinde imza attık dedi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 43. Ulusal Kurultayı'na katıldı. Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bir otelde düzenlenen kurultayın açılışına Rektör Özkan'ın yanı sıra Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Dr. İbrahim Vargel, yönetim kurulu üyeleri, cerrahlar ve asistan hekimler katıldı.

KUŞAKLAR BULUŞMASI

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yaptığı konuşmada mesleğe başlamasının üzerinden 20 yıl geçtiğini belirterek, İlk katıldığım toplantıdaki heyecanımı bugün gibi hatırlıyorum. Bugün burada asistan kardeşlerimizin gözlerinde de aynı heyecanı görmek, bende emeği olan ustalarımı, değerli hocalarımı burada görmek beni duygulandırdı dedi. Plastik cerrahi branşını tercih etmesinde yaratıcılığını kullanabilme özgürlüğünün diğer tüm branşlardan çok daha fazla olmasının etkili olduğunu anlatan Rektör Özlenen Özkan, Şanslıydım. Ömer Özkan ile güzel bir ekip olduk ve ülke adına güzel işlere onun önderliğinde imza attık. 20 yılda mikro cerrahinin gelişimine, kompozit doku transplantasyonun keşfine hep beraber tanıklık ettik ve bazılarının öncüsü olduk şeklinde konuştu.

ARTIK FARKLI YÖNLERDEN BAKMA ZAMANI GELDİ

İçinde fizyoloji, immünoloji, rejeneratif tıp, doku mühendisliği gibi çok farklı ve geniş alt dallar barındıran plastik cerrahinin hekimlerin yaratıcılığı, donanımı ve bilgisi ile farklı noktalara taşınabileceğini vurgulayan Rektör Özkan, buna karşın kendisini son zamanlarda düşündüren ve rahatsız eden birkaç hususu sıraladı. Rektör Özkan, şunları söyledi

Plastik cerrahinin gittikçe sıkıştığını, inovasyonların çok büyük olmadığı hissi var bende. Makalelere bakıyorum. Beni şaşırtan, heyecanlandıran çok az çalışma var. Hem mikro cerrahide, hem estetik cerrahide maalesef çok küçük nüanslardan bahsediliyor çoğu zaman. Artık farklı yönlerden bakma zamanı geldi. Gelecek researchte. Researche ağırlık vermemiz gerekiyor. Hatta bunda geç bile kalıyoruz.

Rektör Özkan, bir diğer kendisini rahatsız eden konunun ise diğer branşlardan yapılan ihlaller olduğunu söyledi. Rektör Özkan, Bu noktadan sonra yapılacak şey, yaptığımız işin sonuçlarının ne kadar önemli ve hayati olduğunu, bunun için ciddiyetle uzun bir eğitim alınması gerektiğini tüm taraflara anlatmak. Ayrıca bu sırada yaptığımız işin niteliğini, gözle görülür farklar yaratarak taraflara kabul ettirmek, bunu yaparken de dik durmak, onurlu ve etik davranmak ve mutlaka birlik olmak zorundayız. Doğru hedefler koyarsak, doğru materyaller kullanarak doğru yoldan gidersek, ben plastik cerrahinin ve plastik cerrahların dünyayı değiştirebileceğini biliyorum dedi.

DERNEĞİN 60'INCI YIL GURURU

Pandemi nedeniyle 42. Kurultay'ı online olarak yaptıklarını söyleyen Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Dr. İbrahim Vargel, kurultayın 9 kardeş derneğin de katkılarıyla konsorsiyum olarak ilk kez gerçekleştirildiğini ve 60 yılda derneğe emek verenlere teşekkür etti. Vargel, hekimlerin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara getirilecek çözümlerle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Bilimsel İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Tosun da 60. yıl coşkusu ile birlikte toplantıyı düzenlediklerini ve toplantıların yapılacağı salonların isimlerine Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp, Prof. Dr. Cihat Borçbakan, Prof. Dr. Hilmi Gürsel hocaların isimlerini vererek andıklarını söyledi. Plastik Cerrahide Eğitim ve Gelişim Vakfı adına Prof. Dr. Yağmur Aydın da vakıf ile ilgili bilgiler paylaşarak 2017 yılında kurulduklarını ve vakfın amacının plastik cerrahi eğitimini geliştirmek ve plastik cerrahideki gelişmeleri destekleyecek adımlar atmak olduğunu söyledi.

CUMHURİYET ÇINARI MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ ANILARINI ANLATTI

10 Kasım Özel Oturumunda Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güven Dinç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde yapılan sağlık çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Aynı oturumun devamında cumhuriyet çınarı Muazzez İlmiye Çığ, uzaktan bağlantı yoluyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili anılarını katılımcılarla paylaştı. 108 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ'ın anlattıkları katılımcıları duygulandırdı. Kurultay 14 Kasım'a kadar alanında uzmanların konuşacağı eğitimler ve katılımlarla devam edecek.

REKTÖR ÖZKAN ÜLKE ADINA GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK
REKTÖR ÖZKAN ÜLKE ADINA GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK
REKTÖR ÖZKAN ÜLKE ADINA GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK
REKTÖR ÖZKAN ÜLKE ADINA GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK

Plastik, Estetik, Rektör, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel REKTÖR ÖZKAN ÜLKE ADINA GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı 12:33 Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı 100 liralık halının 50 liraya düşürüldüğünü duyan erkenden mağazaya akın etti 12:25 100 liralık halının 50 liraya düşürüldüğünü duyan erkenden mağazaya akın etti 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu 12:22 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti 11:55 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti 11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi 10:20 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi

Son Dakika Haberleri
12:32 Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı
12:30 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
12:22 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu
12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
12:13 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
11:54 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti
11:36 Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı
11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
11:18 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Karadeniz'de sular ısınıyor! ABD gemilerinin varlığı Rusya'yı çok kızdırdı: Ateşle oynuyorlar Karadeniz'de sular ısınıyor! ABD gemilerinin varlığı Rusya'yı çok kızdırdı: Ateşle oynuyorlar         
12:36
Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı         
12:31
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: 2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: 2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak         
12:23
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi         
11:09
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 12:46:21. #1.11#
SON DAKİKA: REKTÖR ÖZKAN ÜLKE ADINA GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement