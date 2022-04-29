Rektör Özölçer, üniversite personeliyle bayramlaştı - Son Dakika
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Rektör Özölçer, üniversite personeliyle bayramlaştı

29.04.2022 13:55
Rektör Özölçer, üniversite personeliyle bayramlaştı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversite personeliyle 29 Nisan Cuma günü bayramlaştı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversite personeliyle 29 Nisan Cuma günü bayramlaştı.

Göreve başladığı günden bugüne üniversite personeli ile iletişim içerisinde olmaya özen gösterdiklerini dile getiren Rektör Özölçer, üniversite olarak bayramdan sonra da çok çalışmaya devam edeceklerini ve bunun için akademik ve idari personelin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer; "Ülkemizin, milletimizin ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesinin mübarek Ramazan Bayramlarını can-ı gönülden tebrik ediyor; bayramın ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa huzur, barış, adalet ve merhamet getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Rektör Özölçer, üniversite personeliyle bayramlaştı
Rektör Özölçer, üniversite personeliyle bayramlaştı
Rektör Özölçer, üniversite personeliyle bayramlaştı

YORUMLAR
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Sektör/Odak alanı koordinatörleri, Rektör Çomaklı başkanlığında toplandı Sektör/Odak alanı koordinatörleri, Rektör Çomaklı başkanlığında toplandı Adıyaman Üniversitesinde bayramlaşma töreni yapıldı Adıyaman Üniversitesinde bayramlaşma töreni yapıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi, Üniversite, Zonguldak, Rektör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rektör Özölçer, üniversite personeliyle bayramlaştı - Son Dakika


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