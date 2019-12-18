Rektör Öztürk, özel bireylerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Öztürk, özel bireylerle buluştu - Son Dakika

Rektör Öztürk, özel bireylerle buluştu

6 saat önce

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversitede eğitim gören özel bireylerle bir araya geldi.

Rektör Öztürk, özel bireylerle buluştu, System.String[]

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversitede eğitim gören özel bireylerle bir araya geldi.


Programda bir konuşma yapan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Engelli Öğrenci Birimi'nde görev yapan personelin büyük bir özveriyle çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, "Engelsiz üniversite düşüncesiyle, öğrencilere engel oluşturmayan bu koşulları oluşturmak için çalışıyoruz. Herkes esas sorumlu olduğu işin dışında ayrıca burada emek sarf etti. Bu alandaki etkinliklerde çok büyük katkı sağladılar" diye konuştu.


Hitit Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de yaptığı konuşmada, her bireyin toplumun eşit üyesi olduğunu belirterek, fiziki engellerin çok büyük sorun olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.


Fiziki engellerden ziyade soyut engellerin asıl mesele olarak ele alınması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Öztürk, şöyle konuştu; "Bu sorun aslında çok büyük sorun değil, zamanla aşılacak durum. Herkes eşit, aynı şartlarda toplumun normal bireyleri. Bu anlayışı bizim yavaş yavaş, sindire sindire yerleştirmemiz gerekir. Zaman alacak, sizden biraz sabır gerektirecek, bizden de daha çok anlayış, hissetme gerektirecek bir durum. Üniversitelerin bu konuda kaldıraç görevci üstlendiğini biliyoruz. Mesele sadece fiziksel engelleri ortadan kaldırmak değil görülmeyen engelleri oradan kaldırmak. Görülen engeller çok büyük sorun değil. Onu minimize etmek için eldeki şartlar ölçüsünde mümkün. Ama bizim soyut kısmıyla daha fazla ilgilenmemiz gerekecek. Bize yakışan, bütünlük, kucaklayıcılık çerçevesinde neler yapabiliriz, bunların üzerine yoğunlaşmalıyız"


Engelli öğrencilerin eğitimde önemli başarılar ortaya koyduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, üniversite olarak engelli öğrencilerimizin Erasmus+ gibi öğrenci değişim programlarından yararlanmalarını çok istediklerini belirterek "Birkaç öğrencimizi bu şekilde yurt dışına gönderebilirsek çok mutlu olacağım. Bu hayata dair çok önemli bir adım" ifadesini kullandı.


Üniversitenin önemli bir parçası olan kulüplerle ilgili olarak da bir açıklama yapan Prof. Dr. Öztürk, "Kulüp faaliyetlerini insana dokunabilen, dokunduklarında fark oluşturabilen ve sadece yapanları değil karşısındaki muhatapları da dönüştüren faaliyetlere çevirmemiz gerekiyor. Kulüpleri, dizayn etmemiz, etkin hale getirip dokunabilen topluluklar haline getirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.


Öğrencilerin de görüş ve önerilerini dile getirdiği programda, daha sonra, Rektörümüz Prof. Dr. Öztürk, bazı birimlerin temsilcilerine teşekkür belgesi verdi.


Erol Olçok Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Doç. Dr. Selen Özakar Akça da hazır bulundu. - ÇORUM

Hitit Üniversitesi, Ali Osman Öztürk, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:48 Kaynak: İHA
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