Son Dakika Haberleri: Rektör Pakiş'ten bayram mesajı
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Rektör Pakiş'ten bayram mesajı

1 saat önce

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Pakiş'ten bayram mesajı, System.String[]
Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Pakiş, mesajında, ramazan ayının hoşgörü ve birlikteliğin simgesi olduğunu, bu ayı huzur içinde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Ramazan Bayramı'na kavuşmanın heyecanını hissettiklerini aktaran Pakiş, mesajında şunları kaydetti:
"Toplum hayatımızda çok özel ve anlamlı bir yeri olan dini bayramlar, vatandaşlarımızı birbirlerine sevgi ve saygı içerisinde yakınlaştıran, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dostluk, hoşgörü duygularını güçlendiren, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı müstesna günlerdendir.
Dostlukların ve arkadaşlıkların güçlendiği Ramazan Bayramı'nın, ülkemizin huzur, güven ve mutluluğuna, karşılıklı dayanışma ve hoşgörü fikrinin daha da güçlenmesine, tüm insanlık için barış ve huzur getirmesine vesile olmasını diler, Ramazan Bayramı'nın başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederim."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:30 Kaynak: AA
Hakkari Üniversitesi, Huzur, Ramazan Bayramı, Güncel
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