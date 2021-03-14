14 Mart Tıp Bayramı töreni - "Gönüllerin Kahramanı Sağlıkçılar" şarkısı - Son Dakika

"Gönüllerin Kahramanı Sağlıkçılar" şarkısının klibinin törende gösterilmesi ANKARA - Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplum sağlığı için mücadelesini sürdüren sağlık çalışanlarına armağan etmek üzere "Gönüllerin Kahramanı Sağlıkçılar" isimli şarkıya ve klipe imza attı. Şarkı 14 Mart Tıp Bayramı töreninde gösterildi.