Son Dakika Haberleri: Rektör pedal çevirerek yeni öğrencilere üniversiteyi tanıttı
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Rektör pedal çevirerek yeni öğrencilere üniversiteyi tanıttı

59 dakika önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, bu yıl üniversiteye gelen öğrenciler için düzenlenen etkinlikte, yerleşkede bisikletle gezerek fakülte ve diğer birimleri tanıttı.

Rektör pedal çevirerek yeni öğrencilere üniversiteyi tanıttı, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, bu yıl üniversiteye gelen öğrenciler için düzenlenen etkinlikte, yerleşkede bisikletle gezerek fakülte ve diğer birimleri tanıttı.


Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde bulunan Eğitim Fakültesi önünde öğrencilerle bir araya gelen Uysal, onlarla tanıştı.


Yeni öğrenciler için düzenlenen bisiklet turu etkinliğine de katılan Uysal, akademisyenlerle fakülte ve diğer birimleri gezdi.


Rektör Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahya'ya birçok ilden gelen öğrencileri en iyi şekilde karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilere yerleşkeyi akademisyenlerle bizzat tanıtmak istediğini belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin üniversitemizi tanıma programlarına ağırlık veriyoruz çünkü bu öğrencilerimiz Türkiye'nin dört bir yanından hatta dünyadan, değişik ülkelerden geliyorlar. İlk gelişleri itibarıyla gurbet, hüzün duyguları yaşıyorlar ve bazı sıkıntıları oluyor. Öğrencilerimizin üniversitemize daha kolay uyum sağlamaları, benimsemeleri, eğitim öğretime problemsiz başlamaları için bu tür oryantasyon programlarını önemsiyoruz. Birçok aktivitemiz oluyor. Bunlardan biri kampüsümüzü bisikletle gezerek tanıtmak. Ben de bisikletime binerek akademisyenlerimizle öğrencilerimize kampüsümüzü tanıtmaya çalıştım. Bütün öğrencilerimize bu anlamda 'Üniversitemize hoş geldiniz' diyorum."

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi de bütün öğrencilere kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.

DPÜ'ye yeni katılan öğrenciler ise kendileri için özel program düzenleyen Prof. Dr. Uysal ve akademisyenlere teşekkür etti.


Öte yandan, kente gelen üniversite öğrencileri için otogarda açılan stantlarda il ve üniversite hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:04 Kaynak: AA
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