Rektör Polat'a ziyaret
1 saat önce
AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.
AK Parti Karabük
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:01 Kaynak: AA
milletvekilleri Cumhur Ünal
ve Niyazi Güneş
ile AK Parti Safranbolu
İlçe Başkanı Mehmet Sarı
, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat
'ı makamında ziyaret etti.
Rektör Polat'ın yeniden rektörlüğe atanmasından dolayı hayırlı olsun dileklerini ileten milletvekilleri, başarı temennilerinde bulundular.
Rektör Polat da her iki milletvekiline ve ilçe başkanına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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