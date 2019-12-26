Rektör Polat gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Polat gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Polat gazetecilerle bir araya geldi

6 saat önce

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Rektör Polat gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Üniversite yerleşkesindeki konuk evinde düzenlenen toplantıda konuşan Polat, 8 fakülte, yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 13 uygulama ve araştırma merkezi ile öğrencileri kaliteli eğitim fırsatı sunduklarını aktardı.

Muş'un cazibesini artırmayı hedeflediklerini belirten Polat, üniversite olarak toplumun her anlamda ilerlemesi, insanların cehaletten, eğitimsizliğin doğurduğu kısır düşüncelerden uzaklaşarak sahih bilginin aydınlığında, farklı düşüncelere ve kültürlere saygı çerçevesinde bir hayat sürdürebilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Bu çalışmaları geliştirerek sürdürmeye çalışacaklarını kaydeden Polat, "Muş'un, bölgemizin ve üniversite camiamızın beklentileri ve ihtiyaçları konusunda edindiğimiz tecrübelerden ve gözlemlerimizden hareketle çok daha sağlam, verimli ve etkili faaliyetlerle seferimizi sürdürmek azmindeyiz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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