Son Dakika Haberleri: Rektör Polat'tan Afganistan Büyükelçisi'ne Ziyaret

Rektör Polat'tan Afganistan Büyükelçisi'ne Ziyaret

1 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Jan'ı ziyaret etti.

Rektör Polat'tan Afganistan Büyükelçisi'ne Ziyaret, System.String[]
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Jan'ı ziyaret etti.

KBÜ'den yapılan açıklamada, görüşmede ikili iş birliklerinin artırılması ve KBÜ'de eğitim gören Afganistanlı öğrencilerin durumlarının ele alındığı belirtildi.

Görüşlerine yer verilen Polat, KBÜ'nün Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversiteler arasında yer aldığını ifade etti.

Polat'ın Jan'ı, 4 Şubat'ta KBÜ'de gerçekleştirilecek "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Mülteci Öğrenciler" paneline davet ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:02 Kaynak: AA

Refik Polat, Rektör, Karabük, Afganistan, Güncel
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