Rektör Polat'tan ÖSYM Başkanı Aygün'e ziyaret - Son Dakika

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü makamında ziyaret etti.

Polat, ziyarette, Karabük Üniversitesinin akademik ve fiziki yapısı ile yürütülen araştırma ve projeler hakkında Aygün'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aygün de Polat'a teşekkür etti.

Hediye takdiminin ardından sona eren ziyarette, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar da yer aldı.