Rektör Polat'tan Türker İnanoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu'nu ziyaret etti.

KBÜ Safranbolu yerleşkesinde yapımı devam eden Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binasının inşasını gerçekleştiren İnanoğlu'na gerçekleştirilen nezaket ziyaretine rektörü Polat'ın yanı sıra, rektör yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Zehra Tan ve beraberindeki heyet katıldı.

İnanoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, yapımı gerçekleştirilen Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinde yetişecek gençlerin ülkeye hayırlı birer evlat olmalarını temenni ederek, "Memleketim Safranbolu'ya böyle bir hizmeti gerçekleştirdiğim için mutluyum. Ziyaretiniz için teşekkür ederim." dedi.

Rektör Polat da İnanoğlu'na gösterdiği ilgi, yakınlık ve teveccühten dolayı teşekkür ederek, " Türkiye'de önemli bir marka değere sahip olan Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinin inşaatının hızla ilerlemesi, Karabük ve Safranbolu halkını ve bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Safranbolu'nun ruhunu ve dokusunu yansıtacak olan bu projenin hayata geçmesinden mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle sizlere tekrar şükranlarımızı sunarım." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Polat, İnanoğlu'na hediye takdim etti.