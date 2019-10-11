Son Dakika Haberleri: Rektör Prof. Dr. Akın Levent'ten "Barış Pınarı Harekatına" destek mesajı
Son Dakika Güncel Rektör Prof. Dr. Akın Levent'ten 'Barış Pınarı Harekatına' destek mesajı

Rektör Prof. Dr. Akın Levent'ten "Barış Pınarı Harekatına" destek mesajı

1 saat önce

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatına" destek açıklamasında bulundu.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent'ten

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatına" destek açıklamasında bulundu.


Rektörlük makamında açıklamada bulunan Prof. Dr. Akın Levent, huzur, güven ve refah parolasıyla yola koyulan şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, milli güvenliğimizi tehdit eden her türlü terör unsurlarını etkisiz hale getirmek ve yerinden yurdundan edilmiş masum Suriye halkının yurtlarına emin bir şekilde dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını kaydederek, şu ifadelere yer verdi:


"Ülkemize yönelik her türlü terör faaliyetlerini bertaraf edecek bu harekatın, ulusal ve bölgesel huzurun tesisi ve temini yolunda, hayati bir önem taşıdığı herkesçe malumdur. Bir yanda PKK/PYD, bir yanda DEAŞ. Diğer yanda ise terör sevicileri. Dünya genelindeki bütün insanlık dışı uygulamalara karşı çıkan en dik ses ve vicdani tutumuyla, sağduyunun temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarımızda olan bitene kayıtsız kalması düşünülemezdi. Bu necip milletin gözbebeği şanlı ordumuz ve ulusal menfaatlerimiz için gün, birlik günüdür. Gün, onlar için dua günüdür.


Allah, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman ordumuzun mensubu Mehmetçiğimizi korusun ve muzaffer eylesin!" - ERZİNCAN

Erzincan, Türkiye, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
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