Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız 2. dönemde tamamen yüz yüze eğitme geçmeyi planladıklarını açıkladı - Son Dakika

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız 2. dönemde tamamen yüz yüze eğitme geçmeyi planladıklarını açıkladı

SİVAS Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, 2. Dönemde tamamen yüz yüze eğitme geçmeyi planladıklarını açıkladı.

Prof. Dr. Alim Yıldız yaptığı açıklamada Eylül ayında başladıkları yüz yüze eğitimini 2. Dönemde de devam ettireceklerini belirterek bazı programlarda devam eden uzaktan eğitiminde yüz yüze devam ettirileceğini söyledi. Yıldız yaptığı açıklamada, "Yeni eğitim ve öğretim yılında, dönem başında korkularımız vardı. Covid nedeni ile acaba ne olur diye. 20 Eylül tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştık. Şükürler olsun şu ana kadar Covid nedeni ile hiçbir sınıfımızı kapatmadık. Sınıflarımızda bazen 1-2 vaka çıktı ama kapattığımız bir sınıf olmadı. Eğer her hangi bir sıkıntı olmazsa, Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından okulların kapatılması yönünde bir karar çıkmazsa biz 2.dönem yine yüz yüze eğitime devam etmeyi düşünüyoruz. Bu dönem yüzde 40 civarında online, çevrimiçi programlar devam ediyordu. İkinci dönem tamamen yüz yüze eğitime geçmeyi düşünüyoruz. İnşallah her hangi bir sıkıntı çıkmaz. Biran önce salgın meselesinden ülkemizde dünyamızda kurtulur." Şeklinde konuştu.