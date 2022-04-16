Rektör Prof. Dr. Beydemir, Pazaryeri Meslek Yüksekokulundaki mobilya üretim tesisini inceledi - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, mobilya üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Pazaryeri Meslek Yüksekokulunda 982 metrekare alanda kurulan tesisi ve devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarını Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Özgür Özcan ile inceleyen Beydemir, ilgililerden bilgi aldı.

Prof. Dr. Beydemir, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, bu tesiste üniversitenin ihtiyaç duyduğu mobilya ürünlerin imalatını yapacaklarını belirterek, "İhtiyaç duyduğumuz ofis mobilyaları, çalışma ve bilgisayar masaları, öğrenci sıraları gibi demirbaş ahşap ürünleri üreteceğiz. Modern ekipmanlara sahip yüksek kaliteli bir üretim tesisi olarak üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.