Rektör Prof. Dr. Beydemir üniversite personeliyle iftarda bir araya geldi - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) görev yapan akademik ve idari personel iftarda buluştu.

Rektörlük önündeki iftar programında konuşan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Üniversiteyi akademik, sosyal, kültürel ve benzeri her alanda bir adım ileriye taşıma gayretinde bir ve beraber oldukları gibi iftar sofrasında da hep birlikte olmanın anlamlı olduğunu kaydeden Beydemir, "Ramazan, sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bizler, birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, birbirimize saygı ve hoşgörü göstererek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlayabiliriz. Unutmayalım ki birlik ve beraberlik içinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da büyüyecek ve daha da güçleneceğiz." ifadelerini kullandı.

İftara, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile aileleri katıldı.