Rektör Prof. Dr. Çakmak "Dijital Dönüşüm Projesi" Tanıtım Törenine Katıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda yürütülen ve Türk yükseköğretim tarihinde bir ilk olma niteliğindeki Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda yürütülen ve Türk yükseköğretim tarihinde bir ilk olma niteliğindeki Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı.



"Dijitalleşen YÖK" sloganı ile hayata geçirilecek olan "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımları ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.



İnsan odaklı bir yaklaşımla Türk yükseköğretiminin dijitalleşmesini sağlayarak Türkiye'nin 2023 hedeflerine uygun, yerel özelliklerini kaybetmeden küresel çapta rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığı projenin tanıtım toplantısına, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Üyeleri, Proje Kapsamındaki Üniversitelerin Rektörleri, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Bölgedeki Üniversitelerin Rektörlerinin yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve konuk katıldı.



Toplantıda YÖK tarafından için seçilen 8 pilot üniversite; Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt, Şırnak ve Bingöl Üniversitesi rektörleri "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" protokolünü imzaladılar. - ERZURUM

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