Rektör Prof.dr. Çakmak'tan Başkan Orhan'a Hayırlı Olsun Ziyareti
1 saat önce
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Aziziye Belediye Başkanı Cevdet Orhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Erzurum Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Aziziye
Belediye Başkanı Cevdet Orhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
31 Mart yerel seçimlerinde Erzurum Aziziye Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Cevdet Orhan, Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ağırladı. Rektör Prof.Dr. Çakmak, Başkan Orhan'a tebriklerini iletirken "Geçtiğimiz yerel yönetim döneminde olduğu gibi bu dönemde de güzide ilçemiz Aziziye'ye ve ilimize güzel hizmetler yapılmasını temenni ediyor, görevinizde başarılar diliyorum" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cevdet Orhan, nazik ziyaretinden dolayı Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'a teşekkür etti. - ERZURUM
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:18 Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti
Komünist Başkan'a, "Söylenemeyecek Güvenlik Gerekçesiyle" Mazbatası Verilmedi
İstanbul'da 10 İlçede Sayım Tamamlandı! İşte İmamoğlu ile Yıldırım Arasındaki Fark