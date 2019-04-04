Son Dakika Haberleri: Rektör Prof.dr. Çakmak'tan Başkan Orhan'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Rektör Prof.dr. Çakmak'tan Başkan Orhan'a Hayırlı Olsun Ziyareti

1 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Aziziye Belediye Başkanı Cevdet Orhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Prof.dr. Çakmak'tan Başkan Orhan'a Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Aziziye Belediye Başkanı Cevdet Orhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

31 Mart yerel seçimlerinde Erzurum Aziziye Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Cevdet Orhan, Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ağırladı. Rektör Prof.Dr. Çakmak, Başkan Orhan'a tebriklerini iletirken "Geçtiğimiz yerel yönetim döneminde olduğu gibi bu dönemde de güzide ilçemiz Aziziye'ye ve ilimize güzel hizmetler yapılmasını temenni ediyor, görevinizde başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cevdet Orhan, nazik ziyaretinden dolayı Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'a teşekkür etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:18 Kaynak: İHA

Erzurum Teknik Üniversitesi, Rektör, Aziziye, Erzurum, Yaşam
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