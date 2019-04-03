Rektör Prof.dr. Çakmak'tan Başkan Sekmen'e Hayırlı Olsun Ziyareti
42 dakika önce
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Erzurum Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
31 Mart yerel seçimlerinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Sekmen, Rektör Prof.Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ağırladı. Rektör Başkan Sekmen'e tebriklerini iletirken bundan sonraki dönemde de ilimizin ve bölgemizin kalkınması adına Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında yapılabilecek her türlü işbirliğinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.
Mehmet Sekmen'de kendisine yapılan nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Prof.Dr. Bülent Çakmak'a teşekkürlerini iletti. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:02 Kaynak: İHA
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