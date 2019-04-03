Son Dakika Haberleri: Rektör Prof.dr. Çakmak'tan Başkan Sekmen'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Rektör Prof.dr. Çakmak'tan Başkan Sekmen'e Hayırlı Olsun Ziyareti

42 dakika önce

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Prof.dr. Çakmak'tan Başkan Sekmen'e Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

31 Mart yerel seçimlerinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Sekmen, Rektör Prof.Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ağırladı. Rektör Başkan Sekmen'e tebriklerini iletirken bundan sonraki dönemde de ilimizin ve bölgemizin kalkınması adına Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında yapılabilecek her türlü işbirliğinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Mehmet Sekmen'de kendisine yapılan nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Prof.Dr. Bülent Çakmak'a teşekkürlerini iletti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:02 Kaynak: İHA

Erzurum Teknik Üniversitesi, Mehmet Sekmen, Rektör, Erzurum, Yaşam
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