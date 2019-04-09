Rektör Prof. Dr. Çomaklı'dan İha'ya Ziyaret

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin başlattığı Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilen kamu, kurum ve kuruluş ziyaretlerine devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin başlattığı Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilen kamu, kurum ve kuruluş ziyaretlerine devam ediyor.



Prof. Dr. Çomaklı, bu bağlamda İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile görüştü.



Erzurum basınının bölgede çok güçlü bir yapıya sahip olduğunu aktaran Rektör Çomaklı, farklı alanlarda gerçekleştirilen çalışmaların halka duyurulması açısından medya kuruluşlarının önemli bir görev üstlendiğini söyledi.



Rektör Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi olarak Erzurum halkına, STK'larımız ve siz basın mensuplarımızla birlikte daha iyi nasıl hizmet verebiliriz düşüncesindeyiz. Hepimiz toplumun birer parçasıyız. Sizlerin halkı bilinçlendirme konusunda toplumsal bir görev yaptığınıza inanıyorum. Çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlarla geleneksel hale getirdiğimiz görüşmelerden, şehrimiz adına önemli çıktılar elde ettik. Bu çıktıların, projelerin ve çalışmaların halka yansıması sizin sayenizde olacaktır. Toplumun aynası olan siz değerli basın mensuplarımıza, halka hizmetiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmasında Atatürk Üniversitesinin projelerini anlatan Rektör Çomaklı, geçtiğimiz yıl tüm kamu kurumlarında başlatılan tasarruf tedbirlerine Atatürk Üniversitesinin tüm birimleriyle verdiği destekten bahsetti. Üniversitenin ilk olarak tüm kiralık araçlarının geri iade edildiğini belirten Çomaklı, mevcut imkanlarla çalışmaların devam ettiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Gereksiz harcamaları kısıp devletimize destek vererek milyonlarca lira tasarruf ettik. Bu tutumlu tavrımız bundan sonra da devam edecek. Çünkü kalkınmamız için gereksiz harcama yapmadan üretmemiz gerekiyor.



Üniversitemizin imkanlarını Hayvan Hastanesi gibi halkımızın faydalanacağı birimlerimiz için kullanıyoruz. Hayvancılıkla uğraşan bölge çiftçimizin buzağı ölümleri sorunu vardı. Hayvan Hastanemizin yaptığı çalışmalar sonucunda buzağı ölümleri yüzde 80 oranında azaldı ve çiftçimizin tek geçim kaynağı olan buzağılar telef olmaktan kurtuldu. İşte bu durum toplum yararına çalışmaktır.



Diğer taraftan sizin de bildiğiniz gibi üniversite-toplum ve üniversite-sanayi iş birliği projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve toplantılar meyvesini vermeye başladı. Sanayici ve iş adamlarımız, akademisyenlerimiz ile ortak çalışmalar yaparak yeni projeler üretiyor. Üniversitemizin tecrübesinden, gücünden ve alt yapısından faydalanmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık.



Türkiye'nin 2023 vizyon projesi olan Doğu Anadolu Gözlemevi,(DAG) Atatürk Üniversitesinin şimdiye kadar ki en büyük bilimsel projesi olarak öne çıkıyor. 2020'de ilk kızılötesi ışığın alınacağı DAG, aynı zamanda Türkiye tarihinin en büyük temel bilim projesi özelliğini de taşıyor. Gözlemevinin yanı sıra çok büyük bir AR-GE merkezi de olan DAG için şimdiden birçok ülkeden iş birliği teklifi aldık. İnşallah gerek AR-GE, gerekse turizm anlamında 2020'den sonra dünyanın dört bir yanından yoğun talebin geleceğine inanıyoruz."



İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ise İHA'nın tarafsız ve objektif habercilik anlayışı içerisinde ulusal ve uluslararası boyutta çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirterek, bölge çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Atatürk Üniversitesi'nin bölge için önemli bir potansiyel olduğuna dikkat çeken Türkez, Prof. Dr. Çomaklı'nın göreve geldiği günden itibaren akademik kadrosuyla birlikte yoğun bir çalışma içerisine girerek gerek bilimsel, gerekse ülke ekonomisi ve bölge sorunlarına çözüm konusunda çaba harcadığını dile getirdi. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu Sahte Seçmen İddialarıyla İlgili Konuştu: Hile, Suistimal ve Yolsuzluk Var

Cem Karaca'nın Oğlu, İstanbul Seçimlerine Babasının Şarkısıyla İsyan Etti

ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit

Son Dakika! AK Partili Yavuz, YSK'ya "Tam Kanunsuzluk" İtirazı Yapıldığı İddialarını Yalanladı